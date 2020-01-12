شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم "حرب النجوم" يسخر من تغريدة ترامب باللغة الفارسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان الأمريكى مارك هاميل، من رئيس بلاده دونالد ترامب، بسبب التغريدة التى كتبها باللغة الفرنسية، والتى وجهها إلى الشعب الإيرانى، فى سابقة هى الأولى له، لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيرانى، قائلا: "إلى الشعب الإيرانى الشجاع، لقد وقفت معكم منذ بداية فترة رئاستى وستواصل حكومتى الوقوف معكم، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، شجاعتكم ملهمة".



مارك هاميل

أعاد هاميل، نشر تغريدة ترامب، وعلق عليها ساخرا ومتقمصا شخصية ترامب، قائلا: "يرجى تجاهل حقيقة أننى حظرت سفر رعاياكم للولايات المتحدة، وهددت بقصف المواقع الثقافية الخاصة بكم".



مارك هاميل

وواصل ترامب، تغريداته التى بدأها باللغة الفارسية خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمتظاهرين الإيرانيين الذين خرجوا ضد حكم نظام الفقيه فى ظل حالة احتقان شديدة بين جموع الشعب الإيرانى على خلفية اعتراف الحرس الثورى الإيرانى باستهداف طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا على متنها.

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وغرد ترامب، للمرة الثانية باللغة الفارسية، تعقيبًا على أعمال العنف التى مارستها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، قائلا: "يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع بشأن الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيرانى، لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين المسالمين، ولا إغلاق الإنترنت، العالم يراقب".

يذكر أن الممثل مارك هاميل، يعتبر واحدا من أبرز ممثلى هوليوود، المناهضين لسياسات الرئيس الأمريكى، وأنه أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال العلمى الشهيرة "حرب النجوم"، بتجسيده لشخصية فارس الجيداى "لوك سكاى ووكر".

وقصة الفيلم تدور أحداثها فى إطار من الإثارة والمغامرة، حول أبطال سلسلة "حرب النجوم" الذين يواصلون مغامرتهم الكبرى التى تكشف لهم الكثير من ألغاز الماضى فيما يتعلق بالقوة، ويسلط هذا الجزء الضوء على شخصية الجيداى الشابة "راى" التى تتلقى تدريبات على يد الجيداى الكبير"لوك سكاى ووكر" أملاً فى تغيير كفة الصراع ضد قوى الشر إلى صالح المقاومة.