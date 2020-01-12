شكرا لقرائتكم خبر عن بخط الإيد.. أحمد رزق ليسرا اللوزى: "ريحينى وقوليلى بدل العذاب اللى أنا فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل بطلى عمل مسلسل "بخط الإيد"، يسرا اللوزى وأحمد رزق، فى وصلة هزار حول أحداث المسلسل، الذى يعرض حاليا على قناتى “dmc” و dmc دراما.

الفنانة يسرا اللوزى، نشرت صورة مع أطفالها من أحداث المسلسل، وطرحت سؤالا على متابعيها، قائلة: " تفتكروا نوارة ماتت ولا عايشة؟ وليه؟"، ليدخل الفنان أحمد رزق ويعلق على الصورة وسؤالها، قائلا: " طب ما تريحينى وتقوليلى بدل العذاب اللى أنا فيه".



يسرا اللوزى من أحداث المسلسل

مسلسل "بخط الإيد" يتناول قضية هى الأهم فى تاريخ البشرية وهى" قيمة المرأة" فى حياة الرجل، بالإضافة إلى قيمة الطرفين "الرجل والمرأة" فى حياة كل منهما، وتلك القضية هى سبب السعادة أو التعاسة للبشرية، وهو ما حرص صناع العمل على تسليط الضوء عليه فى قصة المسلسل، الذى كتبته المؤلفة هالة الزغندى.

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"بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، رغم عرض 6 حلقات فقط من العمل الذى يعرض على شاشة DMC، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصرى.