شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد صديقتها المقربة بصورة من 24 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعيد ميلاد صديقتها المقربة أليسون عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، حيث نشرت صورة جمعتهما منذ 24 عام فى إحدى المنتجعات السياحية خلال عطلة الصيف منذ تسعينات القرن الماضى، وعلقت على الصورة قائلة "عيد ميلاد سعيد للعام الأربعين لأعز صديق لى فى العالم أجمع أليسون !!! لقد مررنا بكل شيء معًا، ولحسن الحظ، حصلت على نفس أفضل صديق في حياتى كلها! عائلتى! أنا فخور بك لأنك أفضل أم وزوجة وصديقة".



كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

وتابعت النجمة العالمية كيم كاردشيان، فى تهنئتها قائلة "أنت الصديق الأكثر ولاء حتى النهاية! أحبك كثيراً يا أليسون هذه الصورة من صيف عام 1996 عندما كنا في باريس في جولة مع والدك والنسور. حافظنا على مذكرات هذه الرحلة وقرأت للتو. الكثير من الذكريات المدهشة".

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وقبل أيام، احتفت النجمة العالمية كيم كاردشيان، بصور ابنتها الكبرى نورث ويست البالغة من العمر 6 سنوات، والتى كانت تضحك فيها مرتديه ملابس بيضاء، بينما تقلد بعض حركات ألعاب القوى بيديها، وعلقت كيم على صور طفلتها الصغيرة، وقالت: "تخوض عام 2020 بسعادة مثل القديس سانتا"، فيما تفاعل عدد كبير من النجوم معها فى التعليقات من بينهم شقيقتها كلوى كاردشيان، بينما حظت الصور بإعجاب أكثر من 2 مليون شخص لنجمة تليفزيون الواقع عبر حسابها على إنستجرام.



كيم كاردشيان وصديقتها

كانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، قد احتفت قبل أسبوع بصورة قديمة تجمعها مع أختيها كلوى وكورتنى كاردشيان، وهم فى سن الطفولة جميعًا، وعلقت عليها "ثلاثة توائم"، فيما ردت عليها فى التعليقات شقيقتها كلوى كاردشيان، "ثلاثة توائم تمامًا"، حيث يصعب التفريق بينهم نسبيًا، وتحديدًا، كيم وكورتنى، لتقارب لون بشرتيهما، إضافة إلى تقارب أعمارهم، فيما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا حيث حظت بإعجاب ما يقترب من 2 مليون متابع لحساب كيم كاردشيان على إنستجرام.