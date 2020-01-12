شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب لمحمد منير:" دموعك غالية علينا قوى ربنا يصبر قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة مى كساب، عن حزنها الشديد بسبب دموع الكينج محمد منير على فراق محمود أبا اليزيد ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله، ونشرت مى عبر حسابها على تويتر، صورة للكينج محمد منير، وكتبت عليها قائلة:" دموعك غالية علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحة وطوله العمر".



مى كساب

وتسبب الكينج محمد منير، أمس السبت فى إصابة جمهوره بحالة من الحزن الكبير، بعد انتشار صور له وهو يبكى أثناء تشييع جثمان محمود أبا اليزيد ابن عمه زوج شقيقته مدير أعماله أيضا من مسجد الحصرى، وكانت لهذه الدموع مشاعر وصلت لكل الشعب المصرى بأنه لم يفقد مجرد أحد أقاربه، ولكنه فقد الأخ والسند الذى كان يلازمه كل مكان.

وقد شيع الكينج جثمان ابن عمه من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وحضر الجنازة الإعلامي محمود سعد، ويقام العزاء غدا الاثنين بعد صلاة المغرب فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

Advertisements

وكان قد عبر الكينج محمد منير عن افتقاده لمديره أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، لافتًا إلى تفانيه وإخلاصه فى العمل وتأثيره الكبير فى الخطوات الفنية للكينج على مدار مسيرته الكبيرة.

وكتب محمد منير، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلا "إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت ازوج شقيقتى ومدير أعمالى محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020".