"طلقنى شكرا " يجمع أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد شهور من انفصالهما

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كانت هنا شيحة، أكدت أنها رغم انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، إلا أنهما لا يزالان على تواصل وتفاهم، وأنه يساندها في العديد من الأزمات التي تقابلها خلال الفترة الأخيرة، وأعلنا طلاقهما رسميا شهر يوليو الماضى بعد زواج استمر 9 شهور فقط.
من ناحية أخرى قالت الفنانة هنا شيحة أنها انضمت لمسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل، ورفضت الإفصاح عن دورها مؤكده أن الشخصية ستكون مؤثرة لدى الجمهور، لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى من أحداث المسلسل بعد أسبوعين فى الديكورالخاص بالعمل، المسلسل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.
أحمد فلوكس
طلقني شكرا
مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك رغبة للبدء فى تصوير المسلسل نهاية الشهر الجارى، للمنافسة في السباق الرمضانى المقبل.
وكانت أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" فى حدوتة "اتفضلوا فى الصالون" والتى جسدت فيها شخصية دارين التي تعمل رسامة، وتتعرض لكثير من المواقف، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وشاركها البطولة فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.
وظهرت فى دراما رمضان الماضى كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع النجمة دنيا سمير غانم، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى وشارك فى بطولة العمل كل من سلوى محمد على وشيماء سيف وهشام ماجد ومحمد سلام وبيومى فؤاد وأخرون.
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