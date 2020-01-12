شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تحتفل بعيد ميلاد كودى سيمبسون الـ23 بـ"قناع للبشرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية مايلي سايروس بعيد ميلاد صديقها مغني البوب الاسترالي كودي سيمبسون الثالث و العشرون وذلك علي طريقتها الخاصة ، حيث نشرت مايلي البالغة من العمر ( 27 عام ) علي " Instagram Story " مقطع فيديو قصير جمعها بكودي حيث ظهر الثنائي يضعان قناع للعناية بالبشرة ، و لم يكن الأمر غريبا علي مايلي سايروس التى تنشر صورا ملفتة للأنظار بل هي تتعمد ذلك لكسب المزيد من الأضواء .



مايلي و كودي

في اليوم السابق أوضحت مايلي سايروس أنها لن تكون قادرة على الاحتفال بعيد ميلاد كودي بطريقة مناسبة لهما كونه سيكون في ميلانو لحضور " Armani fashion show " حيث يعد العرض لواحد من أهم دور الأزياء في العالم حيث يفضل تصميماته قطاع كبير من نجوم ومشاهير العالم .

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مايلي و كودي

يذكر أن نجم البوب الاسترالي كودي سيمبسون صديق النجمة العالمية المثيرة للجدل مايلي سايروس قرر مؤخرا أن يضع حد للشائعات التي انتشرت بكثافة حول خيانته لصديقته النجمة مايلي سايروس ، حيث انتشرت شائعة أن المغني الأسترالي البالغ من العمر 22 عاما قام بتقبيل امرأة أخرى مؤخرا أثناء وجوده في إحدى الملاهي الليلية الموجودة في مدينة نيويورك ، و ذلك على الرغم من علاقته مع مايلي سايروس، وردا علي ذلك فقد أصدر كودي بيانا نفى فيه مزاعم خيانته لمايلي سايروس، وقال: "لا توجد حقيقة على الإطلاق لهذه القصة " .