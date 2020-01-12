شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل مهنئة تامر حسنى بنجاح حفل جدة: مبروك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، على تهنئة زوجها النجم تامر حسنى على نجاح حفله فى جدة والحضور الكبير من الجمهور فى السعودية، ونشرت "بوسيل" على حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الأحد، صورة من مشهد الجمهور فى الحضور وعلقت قائلة "ايه الجمهور الجميل ده.. مبروك حبيبى"، حيث قدم تامر حسنى خلال الحفل عددا من أغانيه القديمة وأغانى فيلمه الجديد "الفلوس" فى الحفل الذى حضره ما يقرب من 40 ألف شخص.



بسمة بوسيل تهنئ تامر حسنى لنجاح حفله عبر حالته على انستجرام

وحرص عدد من الجاليات العربية على حضور الحفل، لاسيما أن الحفل يعد من أقوى حفلات السعودية التى قدمها تامر حسنى، وشهد الحفل فقرة فاير وركس فى السعودية بقيادة المصمم أحمد عصام، كما تمتد الفقرة الاستعراضية طوال الحفل. وكان تامر حسنى حضر عصر أمس السبت بصحبة شقيقه ومدير أعماله حسام حسنى وكان فى استقباله عدد من جمهوره، بالإضافة إلي منظمى الحفل، وتامر يحيي مدير شركة تامر حسنى.

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وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالإضافة إلي تحقيقه ايرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.