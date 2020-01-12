تعاون مسرحى بين مهرجان "آفاق مسرحية" والشباب والرياضة

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كما تشارك مديرية شباب القاهرة بعروض ( سينما 30 ) الفائز بمهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب و ( ثورة العبيد ) الفائز بجوائز مهرجان هواة المسرح لوزارة الشباب والرياضة 2019 وقد صرح الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة قائلا : هذا التعاون سوف يفتح رؤى جديدة للمواهب الفنية الشابة بمراكز الشباب وكذلك يضع آليات جديدة لتعاون مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الأنشطة الفنية والثقافية .
مسرحية من ضمت المسرحيات المشاركة
دورة هذا العام من مهرجان " آفاق مسرحية " تقام تحت شعار "نحو مسرح عربي"بمشاركة ثلاثة وثلاثين عملاً تم اختيارها من أكثر من 200 مسرحية خضعت للتنافس وتم تصفية تلك العروض أيضا لتصل الي 14 مسرحية فقط وتتوزّع العروض بين عدّة مسابقات ضمن فئات "مسرح الطفل"، و"العروض الطويلة"، و"العروض القصيرة"، و"المونودراما"، و"الديودراما"، و"المايم"، و"ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتمثّل ستّ محافظات هي: الإسكندرية والفيوم وأسيوط والجيزة والغربية إضافة إلى القاهرة.
المهرجان تنظمه مؤسسة " في عشق مصر " والدورة المقبلة مهداه الي روح الفنان الراحل والمنتج الكبير سمير خفاجي الذي أسس فرقة الفنانين المتحدين والتي قدمت روائع الاعمال للمسرح المصري والعربي وتقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وسيعلن خلال ايام تفاصيل المهرجان بالكامل وأسماء المكرمين ولجان التحكيم .
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