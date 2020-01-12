بحضور خطيبته.. محمد الشرنوبي يتسلم تكريمه كأفضل مطرب شاب لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس السبت 11 يناير، على لقب أفضل مطرب شاب لعام 2019، في حفل أقامه حزب مستقبل وطن، شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بينهم "يسرا، رجاء الجداوي، أحمد السعدني، أحمد فتحي".

وحرصت راندا رياض على التواجد مع خطيبها "الشرنوبي"، في حفل التكريم.

يُذكر أن الشرنوبي يُعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنات ثانوي"، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، إنتاج أحمد السبكي، بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا.