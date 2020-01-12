محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حصل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس السبت 11 يناير، على لقب أفضل مطرب شاب لعام 2019، في حفل أقامه حزب مستقبل وطن، شهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بينهم "يسرا، رجاء الجداوي، أحمد السعدني، أحمد فتحي".
وحرصت راندا رياض على التواجد مع خطيبها "الشرنوبي"، في حفل التكريم.
يُذكر أن الشرنوبي يُعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "بنات ثانوي"، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، إنتاج أحمد السبكي، بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور خطيبته.. محمد الشرنوبي يتسلم تكريمه كأفضل مطرب شاب لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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