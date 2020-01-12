مي كساب لـمحمد منير: "دموعك غالية علينا أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة مي كساب رسالة للفنان محمد منير، بعد تداول صورة له، ظهر فيها باكيًا، في جنازة زوج شقيقته ومدير أعماله وابن عمه محمود أبا اليزيد، الذي توفي أمس، إثر تعرضه لجلطة.
وكتبت مي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :"محمد منير دموعك غالية علينا قوي ربنا يصبر قلبك وقلوبنا علي فراق محمود ويخليك لينا ويديك الصحة وطولة العمر".
ويستقبل الفنان محمد منير، مساء يوم الاثنين المُقبل 13 يناير، العزاء في ابن عمه، وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.
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