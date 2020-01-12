بالمستندات.. محامي "الشرنوبي" يرد على شكوى سارة الطباخ بغرفة صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعقد لجنة الشكاوى في غرفة صناعة السينما، غدًا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة الشكوى التي تقدم بها حسام السنهوري، المستشار القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، بالنيابة عن المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي؛ بسبب مشاركته في بطولة فيلم "بنات ثانوي"، والصفحة الخاصة به على موقع "يوتيوب".

ورد الخبير القانوني حسام لطفي، محامي الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بناءً على الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، قمنا بإعداد مذكرة الدفاع عن الفنان محمد الشرنوبي، وأكدنا أحقيته في التوقيع منفردا على الأعمال الخاصة به، وأن المنتجة الشاكية وشركة (إيرث برودكشن) لم تقوما بعرض أي أعمال عليه منذ يونيو 2019، كما أوضحنا أن القناة الخاصة بالفنان على موقع يوتيوب يملكها منفردا، وأن إدارة موقع الفيديوهات الشهير، رفضت الطلب الذي تقدمت به المنتجة لإغلاق قناة الفنان الشاب".

وتابع: "وأشرنا إلى أن الشركة المنتجة قامت بحجب أغاني الفنان على صفحتها بالموقع، وأوضحنا عدم صحة ادعاء المنتجة بصرف 18 مليون جنيه لدعم الفنان؛ إذ إن رأس مال الشركة لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وهو يؤكد أنه تقاضى 200 ألف جنيه فقط دون إيصالات، وقدمنا المستند الدال على انعدام قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي، لعدم عرضه على مجلس الإدارة للمناقشة؛ إذ صدر عن المحققين ووكيل المجلس فقط".

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واختتم لطفي: "وطلبنا بالمذكرة محاسبة الفنان على مستحقاته، وإعادة أغانيه التي حجبتها الشركة في موقع (يوتيوب)، وكذلك كل التعاقدات والتنازلات التي تمت باسم المنتجة قبل تأسيس الشركة".

كانت المنتجة سارة الطباخ قد تقدمت، عبر محاميها، بشكوى جديدة إلى غرفة صناعة السينما، بسبب مشاركته في فيلم "بنات ثانوي"، وتعاقده على أعمال فنية بالمخالفة للتعاقد الساري بينهما، وكذلك لقرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه لحين فض النزاع بينهما قضائيا أو وديا.

وتنظر محكمة جنوب القاهرة الاقتصادية، 16 يناير المقبل، الدعاوى المقدمة من المنتجة والفنان محمد الشرنوبي، إذ يطالب محامي الفنان بفسخ التعاقد والمحاسبة المالية، في حين يطالب محامي المنتجة بالتعويض بسبب الإخلال بالتعاقد.