باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد زوجها: رفيق الدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد زوجها الملحن ملحم أبو شديد، الموافق اليوم 12 يناير.
ونشرت باسكال صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "عقبال المية ملحم، أنت زوجي وحبيبي ورفيق الدرب وأوفى صديق، الله يخليك بصحتك، وما يحرمنا من بعض طول العمر".
وتزوجت باسكال من زوجها الملحن ملحم أبو شديد 2010، وأنجبت منه طفلها "إيلي".
يذكر أن باسكال طرحت، سبتمبر الماضي، أحدث أغانيها "اتعذبت كفايا" باللهجة المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".
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