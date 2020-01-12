محمود عبدالمغني يشارك في بطولة "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان محمود عبدالمغني على المشاركة في فيلم "يوم 13"، ويستعد لتصوير مشاهده داخل ديكور القصر الذي تم بناؤه في استديو مكة بمدينة السادس من أكتوبر، وتخطت تكلفته 9 ملايين جنيه.

فيلم "يوم 13" يعد التجربة الثالثة لمغني في التعاون مع شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" بعد اشتراكه في فيلمي "ملاكي إسكندرية"، "مقلب حرامية".

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واختار المنتج والمخرج وائل عبد الله قبل بدء تصوير "يوم 13" أماكن التصوير الخارجية بعدة أماكن متفرقه بشوارع القاهرة.

‏‎الفيلم يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق. "يوم 13" من المقرر عرضه بتقنية الـ3D، ‏‎‏‎والتي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي لتتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.

‏‎فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وأروى جودة ومحمد شاهين وجومانا مراد بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض، للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله، تأليف وإخراج وائل عبدالله .