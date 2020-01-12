حلا شيحة تنشر مقولة لأينشتاين تعليقًا على صورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة حلا شيحة متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة التقطتها على طريقة "السيلفي".
وكتبت في تعليقها عليها، مقولة للفيزيائي الحائز على جائزة نوبل ألبرت أينشتاين "علمتني الحياة! الحياة لا تعطي دروساً مجانيه لأحد، فحين أقول إنّ الحياة علمتني تأكد أني دفعت الثمن".
جدير بالذكر أن حلا شيحة تشارك في بطولة فيلم "مش أنا" تأليف وبطولة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.
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