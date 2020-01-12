إيرادات "بنات ثانوي" تقترب من مليوني جنيه في 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينافس فيلم "بنات ثانوي" على إيرادات شباك التذاكر، إذ تم طرحه في دور العرض السينمائي قبل الاثنين 6 يناير.
وحقق الفيلم أمس السبت 11 يناير، إيراد قُدر بـ252 ألفًا و418 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 6 أيام (مليون و926 ألفا و788 جنيها).
فيلم "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، محمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
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