في 6 أيام.. "يوم وليلة" يحقق مليونا و181 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، الاثنين الموافق 6 يناير الجاري فيلم "يوم وليلة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم أمس السبت 11 يناير سادس أيام عرضه إيراد قُدر بـ153 ألفًا و453 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 6 أيام (لمليون و181 ألفًا و831 جنيهًا).

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.