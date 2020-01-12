شاهد: صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

هاجم الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي أحلام وراغب علامة بطريقة غير مباشرة عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات بسبب احتضان أحلام وراغب لبعضهما على المسرح. وقال الجسمي إن فتاة أرسلت له رسالة خاصة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تسائلت فيها عن رفض المجتمع العربي لفكرة احتضان او تقبيل زميلها بالعمل أو أي رجل أخر في حين قامت أحلام وراغب علامة باحتضان بعضهما على الملأ برغم أنهما متزوجان. وطرح صالح الجسمي تساؤلًا حول واقعة احتضان الفنانين لبعضهما غير عابئين بتقاليد المجتمعات العربية.

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