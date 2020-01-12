أمل العنبري: “أرفض أتزوج رجل عايش على راتبه” -فيديو

كشفت الفنانة البحرينية أمل العنبري، سبب غيابها عن الفن خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها كانت تريد أن تعيد حساباتها فضلا عن عدم قدرتها على المجاملة، معلقة: “أحيانا يكلف هذا الأمر الغياب.. لكن أعتبر نفسي محظوظة لأن كتر غيابي الناس تشتاق لي”.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية، حقيقية زواجها من رجل أعمال بحريني، قائلة: “أنا بالفعل كنت متزوجة من رجل بحريني ولكن حاليا انفصلت عنه.. وحاليا أسافر وايد عشان مو متزوجة ولا عندي عيال فأنا حرة.. لكن الاستقرار في الكويت”. وأضافت:”آخر عامين ما أتعرض عليا أعمال تستاهل المشاركة فيها”، مشيرة إلى أنها سبق وأن عرض عليها المشاركة في فيلم للفنان المصري تامر حسني ولكنها اعتذرت عنه نظرا لانشغالها بتصوير مسلسل (عطر الروح)”.

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وأكدت أنها مازالت متمسكة برأيها بعدم الزواج من شخص غير مقتدر ماديا، لافتة إلى أن الزواج ينتج عنه أطفال يحتاجون لكثير من الأموال من أجل العيش بمستوى جيد وتلقي تعليم جيد، لذلك من المستحيل أن تتزوج من شخص لا يستطيع توفير حياة كريمة لها ولأبنائها في المستقبل.

علقت الفنانة البحرينية، أمل العنبري، على تشبيه الكثير من متابعيها لها، بالنجمة كيم كارداشيان، قائلة: “جسمي عربي مثلها.. هي تمتلك نفس مواصفات الجسم العربي”، وأضافتْ: “جسمها زي أجسام العرب تتميز بنفس خصر العرب وهذا زين كلنا نطمح يكون عندنا خصر صغير”. وكشفتْ النجمة البحرينية، أنها تشعر بندم شديد لإسرافها في الخضوع لعمليات التجميل، موضحة: “اللي أنا سويته في وجهي أوفر في النهاية لأن وجهي ما كان يحتاج هذا الكم من الفيلر وصلت لمرحلة الإدمان على الإبرة”. وسبق وأنْ صرحت، بأنها أخذت “كورسات”، لإزالة الفيلر من وجهها، قائلة: “أنا انتقدت نفسي بنفسي شفت شكلي في التلفزيون ما عجبني.. يعني الآن أشوف وجهي طبيعي ما فيها تضاريس ما لها داعي.. خصوصًا إن عندنا مستوى التصوير والكاميرات مو بالدقة اللي تقدر تخفي العيوب بالعكس تبرزها”.