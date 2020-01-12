كندة علوش: أحلم بأسبوع واحد في السنة من دون حروب

شاركت الفنانة كندة علوش أحلامها مع جمهورها، وكشفت عن حلمها بمرور أسبوع واحد في العام من دون حروب أوحرائق وفيضانات، وكل تلك الكوارث التي يتداول الناس أخبارها على السوشيال ميديا.
كتبت كندة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي
وتابعت: "نأخذ إجازة من أخبار الحروب والموت والحرايق والفيضانات والجرايم والفضايح والمؤامرات.. ونسمع عن الإنجازات والإبداعات والمصالحات.. بتمنى من قلبي بس مستحيل".
يذكر أن آخر أعمال كندة كان مسلسل "واكلينها والعة"، الذي شاركت فيه إلى جانب شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، تأليف تامر عبدالحميد، إخراج تامر عبدالحميد، وماري بدير.
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