الأوبرا تحتفل بمئوية "قيثارة السماء"

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالذكرى المئوية لميلاد قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندي، من خلال أمسية لصالون مصر المبدعة، تقام في السابعة مساء الثلاثاء 14 يناير على المسرح الصغير، بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وبمصاحبة المطرب ماهر إسماعيل وفرقته مع المنشدينأحمد خضر، محمد الجعفري وحذيفة عبدالناصر، ويديرها الشاعر محمد بهجت.
يذكر أن سيد محمد النقشبندى، ولد في 7 يناير 1920، بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج، ولم يكن تجاوز العاشرة من عمره، حفظالقرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية التى كان والده أحد مشايخها، في عام 1955 استقر في مدينة طنطا وذاعت شهرته وأحيا الليالي الروحانية فى مختلف أنحاء مصر ودول العالم، ترك ثراتًا ضخمًا من التواشيح والابتهالات الدينية، لُقب بقيثارة السماء وأستاذ المداحين، وتوفى عام 1976.
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