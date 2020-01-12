الليلة.. "البخيل" علي مسرح اوبرا ملك في رمسيس

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عرض " البخيل"، لليوم الأحد على خشبة مسرح اوبرا ملك برمسيس، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 20 جنيهًا.
إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.
يشار إلي أن العرض المسرحى عن نص الكاتب الفرنسي مولير، وتدور أحداثه في
يذكر أن "البخيل" بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.
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