الثلاثاء.. صابرين ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

تحل الفنانة صابرين، مساء الثلاثاء المقبل، ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع عبر قناة dmc الفضائية.

من المقرر أن تتحدث صابرين خلال الحلقة عن نجاح مسلسلها الأخير "فكرة بمليون جنيه"، وما هي كواليس المسلسل، وتكشف عن أعمالها المقبلة، إضافة

إلى أسرار حول حياتها الشخصية ودخولها الوسط الفني.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" يذاع يومي الإثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك عبر قناة dmc الفضائية.