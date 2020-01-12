"صبايا مخدة الكحل" تراث الطليعة الذهبي يعود من جديد قريبًا

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة حاليًا تستعد لاستقبال عرض "صبايا مخدة الكحل"، إخراج انتصار عبدالفتاح، الذي تجرى حاليًا بروفاته النهائية، من المقرر تقديمه على مسرح الطليعة خلال أيام.

أضاف "سرور"، أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل"، الذي تم تقديمه أول مرة عام

١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة التي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

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جدير بالذكر أن عرض "مخدة الكحل"، شارك ضمن فعاليات

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز العرض بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم إعادة إنتاج عرض "الطوق والأسورة"، إخراج ناصر عبدالمنعم، وذلك عام ٢٠١٨.

"صبايا مخدة الكحل"، بطولة سميرة عبدالعزيز ، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبدالفتاح.