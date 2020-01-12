ميرنا وليد - بيروت - أكدت الفنانة السورية ​أصالة​ أنها كانت تتوقع نجاح أغنيتها الخليجية الجديدة "شامخ"، قائلة: "لأنني كنت جريئة للغاية في الأداء التمثيلي خلال تصويرها توقعت نجاحها".

وعن إقتباس كليب الأغنية من أحد الكليبات الأجنبية، قالت أصالة في تصريحات صحفية، إن "ذلك الأمر لم يؤذ أحداً لذلك لا توجد مشكلة، ولا أعتقد أن التشابه سيضايق أحداً".

كما كشف أصالة أنها ظلت تبكي بحرارة شديدة، خلال تصوير الأغنية، ولكنها رفضت الحديث عن سبب بكائها، وقالت: "أنا أحب البكاء دائماً".

يُذكر أن أغنية "شامخ"

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة ترد على إتهامها بسرقة فكرة كليب "شامخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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