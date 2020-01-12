خالد الصاوي يكشف عن سبب غيابه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل ​خالد الصاوي​ عن معاناته من مشاكل صحية في الآونة الأخيرة، أدت لغيابه عن محبيه ونشر الصاوي على حسابه الخاص على احد مواقع الواصل الاجتماعي صورة له خلال مرضه، وعلق عليها كاتبا: "آسف جدا مغلق كام يوم حتى التداوي من مشكلة الأحبال والحساسية.. مغلق كام يوم للتداوي.. صوتي قصدي".

يذكر ان خالد الصاوي شارك في فيلم "الفلوس" وهو من بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.

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