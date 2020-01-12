خاص الفن- كارمن بصيبص ورانيا سلوان تصلان الى تركيا من اجل عروس بيروت ٢

ميرنا وليد - بيروت - وصلت الممثلتين اللبنانيتين ​كارمن بصيبص​ و​رانيا سلوان​ الى تركيا يوم الجمعة الماضي للبدء بالتحضيرات لانطلاق التصوير بمسلسل ​عروس بيروت​ في موسمه الثاني. وبدأت التحضيرات لبروفات الشعر والمكياح للشخصيات التي تؤديها كل منهما وينطلق التصوير الخاص بمشاهدهما يوم الثلاثاء اي بعد يومين حيث يجمع يوم التصوير بين "ثريا وطلال وداليا" حسب ما علم موقع الخليج 365.

يذكر ان مسلسل عروس بيروت الذي عرض على شاشة ام بي سي حقق انتشارا واسعا ونجاحا بالعالم العربي وتم تصويره في تركيا على مدى اشهر عديدة

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