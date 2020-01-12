عاصي الحلاني يضم 4 مواهب ومشترك يرفض هدية محمد حماقي ونانسي تطلب من والدة مشترك الغناء

ميرنا وليد - بيروت - في الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس" ضمن الموسم الثالث من "the Voice Kids" اعتبر ​محمد حماقي​ أن "الموسم الجديد من البرنامج، يشهد انضمام "بحر من المواهب" بشخصيات مختلفة وتنوع رهيب.

وعلّق عاصي قائلاً أن "كل موهبة في البرنامج تُبهرنا بشخصيتها وحضورها"، لافتاً إلى "أنني أعجز عن وصف طيبتهم وعفويتهم وطفولتهم التي تعود بناء إلى زمن البراءة، وهذا يشعرني بأنهم ملائكة يقفون على المسرح". أما نانسي عجرم قالت "من الجميل والممتع، أن نرى مواهب صغيرة في السن، لكنها ليست كذلك في فنها وغنائها"، مؤكدة أن "المواهب في هذا الموسم تفاجئنا بأفكار وتفاصيل لا نتوقعها، من جيل واع ويعرف ما يريد".

البداية كانت مع مارون بو عبسي من لبنان الذي ورث موهبته من عائلته، وغنى "يا دارة دوري فينا" للسيدة فيروز، فاستدار له نانسي وحماقي في اللحظة نفسها تبعهما عاصي، ثم دعت نانسي والدته التي تملك صوتاً جميلاً إلى دخول الاستديو، وطلبت منها أداء مقطع غنائي. واختار مارون الانضمام إلى فريق عاصي، "لأنه يغني طرب مثلي".

وأدى عبد الرحمن سعيد من مصر الملقب بـ"شيكو"، أغنية "يا حلاوة الدنيا" لزكريا أحمد واستدارت له نانسي وحدها. وأعطى للمدربين دروساً عن فوائد الأكل الصحي وأنه يفضل تناول الخضار بدل الحلوى حتى أنه رفض هدية الشوكولا التي قدمها له حماقي لأنه يفضل تناول البروكولي.

أما ياسمين ناصر الدين التي قصدت البرنامج في الموسم الأول مع شقيقها، فقد قررت المشاركة في الموسم الثالث، هي التي تغني منذ كان عمرها 7 سنوات، وتشكل فريقاً غنائياً مع أشقائها الثلاثة فاستدار لها عاصي في اللحظة الأخيرة وضمها إلى فريقه.

بعدها قُدم في البرنامج تقريراً مصوراً عن آدم ومحمد بنلمقدم من المغرب، شرحا فيه عن تعلقهما بالغناء، ونشأتهما على حب الموسيقى والتراث الفني. ووقف آدم بداية على المسرح ليؤدي "ناكر الاحسان" لرضوان الأسمر، ولف له المدربين الثلاثة تباعاً،واختار آدم أن يكمل الرحلة مع حماقي.

أما علي المهتدي من اليمن وهو كما قال عن نفسه مغن معروف في صنعاء، والذي علمه شقيقه حب الموسيقى والفن، ورافقه إلى البرنامج ليعطيه توجيهات اللحظات الأخيرة قبيل الوقوف على المسرح، فقد غنى موال "يا من هواه"، وأغنية "كلمة ولو جبر خاطر" لمحمد سعد عبد الله. وقد استدار له عاصي وحماقي، وقال عاصي أن المشترك هو مطرب ليس مشتركاً، قبل أن يختار علي الانضمام إلى فريق عاصي.

Advertisements

وأطلت نسرين بو شناق من تونس على المسرح لتغني "إن جاك الربيع" من التراث التونسي، ولف لها تباعاً كل من نانسي فحماقي وعاصي. ورغم إصرار حماقي على ضمها إلى فريقها بقوله: "محدش هياخدها مني"، إلاّ أن المشتركة قررت الانضمام إلى فريق نانسي التي أعربت عن سعادتها بخوضها المنافسات المقبلة بصوت نسرين.

أما مينا فهيم من صعيد مصر، فقد كشف أنه متأثر بجده ويحقق حلم هذا الأخير بمشاركته في البرنامج، وغنى "الناس المغرمين" للراحل محمد عبد المطلب، واستدار حماقي في آخر لحظة قبل انتهاء الأغنية، وانضم إلى فريقه.

وأدت أزهار عصام من القاهرة "لولا الملامة" لوردة الجزائرية، فاستدار عاصي وحده، وانضمت بالتالي إلى فريقه.