ميرنا وليد - بيروت - عانت الفنانة اللبنانية ​إليسار​ من إختفاء صوتها وإرهاق شديد، وفي متابعة لحالتها الصحية تواصل موقعنا معها.

فتحدثت إليسار عن الامر وقالت: "بالفترة الأخيرة تعبت جداً، بسبب انغماسي بمسؤوليات عائلتي خاصة بعد وفاة الوالد، مما اضطرني لاستخدام صوتي بشكل كبير لإنهاء أمور العائلة والمنزل".

وتابعت إليسار:"من ناحية أخرى فأنا وكيلة شقيقي في لبنان، وهو لديه أعمال كثيرة وانا الوحيدة القادرة على إدارة أعماله".

وأضافت:"استعملت صوتي بطريقة خطأ ولم أحصل على قسط من الراحة، عدا عن أنني عانيت من مشاكل في المعدة، جعلتني أصاب من الـ reflu مما أدى إلى إلتهاب في الحلق، وهذا الأمر يحصل لدى الفنانين".

وعن العلاج الذي تتبعه حالياً إليسار قالت:"يجب ان اتناول الأدوية وانتبه لنوعية طعامي وألجأ إلى الراحة ولا أستخدم صوتي لفترة قصيرة إن شاء الله".

وختمت إليسار: "حالتي جيدة هناك أغاني جديدة سأطرحها قريباً، ولكنني أنتظر تحسن الوضع في لبنان، وأحضر للعديد من المشاريع الجميلة لن تكون في وقت بعيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- إليسار تكشف اسباب إختفاء صوتها ومعاناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.