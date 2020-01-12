عاصي الحلاني يتعرض للقرصنة ويحذّر..

ميرنا وليد - بيروت - لاحظ متابعو الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ أن هناك أمراً غريباص يحصل على حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي فهناك من ينشر صورة لوغو انستغرام عدة مرات فرجح البعض الى ان هناك من اخترق حساب الفنان اللبناني فوضح الاخير انه فعلاً هناك من يحاول سرقة الصفحة وحذر محبيه من الموضوع وكتب :لكل الأحباء المتابعين على انستغرام هناك من يحاول سرقة الحساب ولكن نحاول ونعمل على توقيف ما يجري وان شاء الله غداً يعود كل شيء الى طبيعته . يذكر أن عاصي يشارك ضمن لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" الذي يعرض كل سبت على شاشة الـ mbc

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