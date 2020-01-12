تراند اليوم : في ذكري وفاتها .. أخر كلمات قالتها كريمة مختار قبل لفظ أنفاسها الأخيرة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة كريمة مختار أو كما أطلق عليها ماما نونا التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل خالدة في ذاكرة المواطن العربي.

توفيت الفنانة المصرية كريمة مختار أو عطيات محمد البدري الاسم الحقيقي لها بعد أزمة صحية طويلة، وكانت قد تعرضت لموقف أفجعها قبل أسابيع من وفاتها حيث تلقت نبأ وفاتها وهي مازالت على قيد الحياة.

وأذاع برنامج “البداية” على القناة الثانية المصرية خبر وفاة كريمة مختار، وكتب على الشاشة “وداعًا كريمة مختار”، دون التحقق من صحة الخبر، ما أثر على نفسية الفنانة الراحلة التي كانت تعاني بالفعل من أزمة صحية كبيرة، وعقب هذا الخطأ أحال التلفزيون فريق البرنامج إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وتم إيقاف المتورطين في بث الخبر الكاذب.

أما آخر كلماتها، فنقلها نقيب الممثلين أشرف زكي الذي قال آخر كلمات قالتها أمامه ولجمهورها ومحبيها قبل أيام: “لقد أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني”، مضيفا وهو يبكي “ماتت أمي التي كانت تهتم بهمومنا وأوجاعنا كممثلين”.