جاستين بيبر يتخذ هذا القرار الهام بشأن زواجه.. وهذه التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم الأميركي الشاب جاستين بيبر عن نيته أن يصبح أباً للمرة الأولى بعد العديد من الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.

جاستين أكد لموقع “دايلي ستار” أنّه اتّخذ قراراً بتنفيذ الوعد الذي قطعه على زوجته هايلي بالعمل على تأسيس أسرة وذلك بعد انتهاء جولته الغنائية في سبتمبر/كانون الأول من عام 2020.

وكان جاستين قد كشف قبل أيام عن معاناته من مرض “اللايم”، وهو مرض التهابي يتسم في البداية بطفح جلدي وصداع وحمى وقشعريرة، ثم التهاب مفاصل وأمراض عصبية وقلبية محتملة، تسببه البكتيريا التي تنتقل عن طريق القراد.

يُذكر أنّ جاستين اصدر أغنية جديدة من ألبومه تحت عنوان “yummy” حيث اثار الجدل من خلالها لكنها تخطّت حاجز ال 46 مليون مشاهدة في اسبوع واحد.