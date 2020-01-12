الجوكر في قبضة الشرطة.. والسبب!

متابعة بتجـــــــــرد: صُدم الراي العام العالمي بخبر توقيف الممثل واكين فينيكس بطل فيلم الجوكر من قبل الشرطة الأميركية بعد ساعات من نيله جائزة “جولدن غلوب”.
وتم اعتقال واكين بسبب مشاركته في الإحتجاجات التي نظمتها الممثلة جين فوندا عن مخاطر التغير المناخي ومطالبة الحكومة بافهتمام بهذه القضايا.
واكين ليس الوحيد من المشاهير الذين تم إلقاء القبض عليهم في هذه الإحتجاجات حيث انضم إلى كل من ماجي جيلنهال ومارتن شين و147 شخصاً آخرين.
الشرطة أطلقت سراح واكين لاحقاً بعد التحقيق معه بعد اتهمامه بعرقلة الطريق والتسبب في الازدحام وهو كان قد دعا الجمهور للتفكير فيما يستهلكونه وتأثيره على المناخ.
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