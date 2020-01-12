ماجد المهندس يحصد الملايين على “يوتيوب” في وقت قياسي

متابعة بتجــــــــرد: يحصد النجم ماجد المهندس نجاح الأغاني الأربع التي طرحها من ألبومه الجديد “شهد الحروف” خلال الأيام الماضية.

وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات قد أصدرت أول 4 أغنيات من الألبوم، على أن يتبعها إطلاق باقي الأغاني بحسب خطة طرح أعدتها الشركة للترويج للألبوم.

الأغنيات الأربع من ألحان الموسيقار طلال، وهي “شهد الحروف” من كلمات بدر بن عبدالمحسن وحققت أكثر من مليون مشاهدة، “ياللي أحبك موت” كلمات فهد بن خالد وحصدت مليوني مشاهدة، “جفن الليل” كلمات بدر بن عبدالمحسن وحققت مليون مشاهدة، “لحظة هواي” كلمات دايم السيف وتخطت أيضاً حاجز المليون مشاهدة.

وأكد الفنان ماجد المهندس في بيان امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.