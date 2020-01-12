متابعة بتجــــــــــرد: دخلت إبنة الفنانة السورية، أصالة نصري، في نوبة بكاء شديدة، في خلال مشاركتها بحفل والدتها الأخير في القاهرة الّذي يعدّ أوّل ظهور لها منذ الإعلان الرسمي عن انفصالها عن زوجها طارق العريان.
وفي التّفاصيل، نشر البرنامج الغنائي “ET بالعربي” لقطات لشام الذهبي، وهي تبكي على نغمات أغنية والدتها ” بين إيديك”، مع الإشارة إلى أنّ تلك الأغنية من إخراج طارق العريان.
ويذكر أن أصالة حرصت على توجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها بعد إعلان طلاقها رسمياً من العريان، حيث طمأنت كافة متابعيها على موقع “تويتر” بشأن حالتها النفسية. وخلال الحفل، تأثرت أصالة، بعد تقديم عدد من الأغنيات الحزينة، حيث دمعت عيناها في أثناء تقديم أغنيتي “مابقاش أنا”، و”خانات الذكريات”.
كانت هذه تفاصيل خبر في أوّل حفل لـ أصالة بعد خبر طلاقها.. إبنتها شام الذهبي تدخل في نوبة بكاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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