عاصي الحلاني يتعرض للقرصنة ويحذّر..

متابعة بتجــــــــــرد: لاحظ متابعو فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أن هناك أمراً غريباً يحصل عبر حسابه على موقع “إنستجرام” فهناك من ينشر صورة لوغو “انستجرام” عدة مرات فرجح البعض الى ان هناك من اخترق حساب الفنان اللبناني.
عاصي وضّح أنه فعلاً هناك من يحاول سرقة الصفحة وحذر محبيه من الموضوع وكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لكل الأحباء المتابعين على انستغرام هناك من يحاول سرقة الحساب ولكن نحاول ونعمل على توقيف ما يجري وان شاء الله غداً يعود كل شيء الى طبيعته”.
يذكر أن عاصي يشارك ضمن لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز” الذي يعرض كل سبت على شاشة mbc.
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