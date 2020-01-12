أحمد السقا يعتذر عن المشاركة في مسرحية “زوجة رجل مهم” إلى جانب منى زكي

متابعة بتجــــــــــرد: اعتذر الفنان المصري أحمد السقا عن دوره في مسرحية “زوجة رجل مهم” المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة بالسعودية.
وأفادت بعض المصادر المقرّبة من السقا أن السبب وراء اعتذاره عن المشاركة في المسرحية هو إنشغاله بمشاريعه السينمائية، و الاسم المقترح الأقرب للدور شريف منير بدلا من السقا، في حين أن منى زكي أكدت في تصريحات لها إستمرارها في تقديم دورها في المسرحية التي يتولى إخراجها أشرف زكي.
وينتظر أحمد السقا خلال الفترة المقبلة عرض فيلم “العنكبوت” ويشاركه في بطولته كل من منى زكي وظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزي ومحمد لطفي والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
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