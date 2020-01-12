كارلوس غصن وزوجته كارول.. زفاف بآلاف الدولارات ومنزل بـ15 مليون ببيروت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شغلت قصة رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، الوسط الإعلامي مؤخرًا، لهروبه من اليابان إلى لبنان بعد اتهامه بسوء استخدام أموال شركة "نيسان" للسيارات، والتي كان يشغل منصب مديرها التنفيذي.

واتهم غصن باستغلال أموال الشركة لدفع تكاليف ومصاريف خاصة، كحفل زفافه وقصوره وطائراته وأكثر من ذلك.

أما زوجته الحالية، التي تدعى كارول نحاس، التي تزوجها منذ نحو 4 سنوات فقط، فهي الأخرى متهمة بشهادة الزور بحسب السلطات اليابانية، وذلك عندما "كذبت" أثناء استجوابها حول ما عرفته بخصوص أموال زوجها.

علاقة كارلوس وزوجته كارول بدت مثيرة للاهتمام منذ بدايتها، إذ كانت مليئة بالتفاصيل الباهظة والحفلات ورحلات الطائرات الخاصة والفخامة، وهنا نعرض لك تفاصيلها..

شغل كارلوس غصن منصب مدير العمليات لشركة نيسان في اليابان عام 1999، ولاحقًا أصبح الرئيس التنفيذي للشركة نيسان ورينو ومتسوبيشي عام 2016.

وولد غصن في البرازيل عام 1954، وقضى طفولته في لبنان، بعد أن عاش في فرنسا بضع أعوام، وأخيرًا استقر في اليابان عام 1999، إلا أنه حافظ على منازله حول العالم، كما أكدت تقارير في صحيفة "وال ستريت جورنال".

تزوج غصن من الفرنسية اللبنانية ريتا قرداحي عام 1984 بحفل عائلي خاص، وانفصلا عام 2010، وله منها 3 بنات وصبي، هم: كارولين، ونادين، ومايا، وأنطوني.

قالت عدة مصادر إن زوجته الأولى ريتا غصن، كانت تعشق ارتداء الملابس المعاد تدويرها، كما كانت مدمنة على لعب القمار.

في أكتوبر 2010، تعرف كارلوس غصن على سيدة الأعمال اللبنانية كارول نحاس، التي عاشت معظم حياتها في الولايات المتحدة، حيث كانت تمتلك شركة لبيع القفاطين الفاخرة، بحسب وسائل إعلام يابانية.

عام 2012 اشترى غصن شقة فاخرة بريو ديجينيرو في البرازيل، حيث عقد عدة لقاءات واجتماعات عائلية.

حافظ غصن على علاقته الرومانسية بكارول نحاس لعدة أعوام، حيث حضرا مباراة كأس العالم النهائية عام 2014 معًا في البرازيل. كما ظهرا معًا عام 2016 بألعاب ريو الأولمبية عام 2016.

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وفي العام نفسه اشترى غصن منزلا في لبنان بقيمة 9 مليون دولار، ودفع نحو 6 مليون دولار أخرى لتأثيث المنزل والمكملات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

في أكتوبر 2016، قرر غصن الزواج من كارول نحاس يوم عيد ميلادها الخمسين، حيث عقد زفافهما بقصر الفيرساي بفرنسا على طريقة "ماري أنطوانتيت"، وكلفه الحفل (من أموال شركة نيسان) بحسب وكالة "بلومبرغ"، نحو 57 ألف دولار أمريكي.

بعد الزفاف ببضع أشهر، قدمت شركة نيسان لكارلوس، طائرة خاصة من نوع "غالف ستريم جي 650"، التي استخدمها للسفر إلى لبنان عدة مرات.

في نوفمبر 2018، حاصرت الشرطة طائرة غصن بطوكيو للقبض عليه بناء على مزاعم أكدت أنه يسيء استخدام أموال الشركة.

في مارس 2019، تم لم شمل الزوجين بعد أن أفرج عن كارلوس بكفالة مالية بقيمة 9 مليون دولار، بعد أن قضى 108 أيام في الحجز. لاحقًا وُضع كارلوس تحت المراقبة ولم يسمح له بالاتصال مع زوجته، إذ تم فصلهما عن بعضهما بقرار من النيابة العامة اليابانية لمدة 7 أشهر.

في أكتوبر 2019، بدأت كارول بالتخطيط لتهريب زوجها من اليابان وفقًا لما كشفه المستشار اللبناني عماد عجمي، الذي قيل إنه قابل غصن هناك.

في ديسمبر 2019، هرب غصن بصندوق آلة موسيقية اختبأ داخله، إذ أكدت المصارد أن الصندوق كان ضخمًا للغاية ولهذا السبب لم يمر في المساحات الضوئية بالمطار.

اليوم غصن وزوجته كارول متواجدان في لبنان، ولم يتم تسليمها للسلطات اليايبنية، لعدم وجود اتفاقية تسليم بين البلدين.