أسما شريف منير تثير الجدل بسبب عمليات التجميل

أثارت المذيعة أسما شريف منير، الجدل بأحدث صور لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لظهورها بمكياج غير الكثير من ملامحها. وتساءل متابعو أسما شريف منير، عن إذ كانت خضعت لعمليات تجميل في أنفها أم تغير شكلها بحيلة المكياج. فيما أشار آخرون، إلى أن إطلالتها أنيقة مع لمسات المكياج وشعرها الأشقر والعدسات اللاصقة. أسما شريف منير، خبيرة تجميل وقدمت برنامج "أنا وابنتي" مع والدها الفنان شريف منير وحقق نجاحا كبيرًا. Advertisements قد يهمك ايضاً: أسما شريف منير تهنئ زوجها محمود حجازي بعد تكريمه أسما شريف منير تنشر صورة تجمعها بزوجها محمود حجازي

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