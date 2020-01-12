شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو حاولت تقلد سعاد حسنى بفستان السندريلا طلعت حاجة تانية.. شوف الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروحها الفكهاية ودمها الخفيفة الذى اشتهرت به، حاولت الفنانة ويزو نجم مسرح مصر، تقليد الفنانة الراحلة سعاد حسنى بصورة سخرت فيها من محاولة تقليدها للسندريلا، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، مساء السبت، حيث نشرت صورة ترتدى فيها فستانا شهيرا للسندريلا سعاد حسنى، كانت قد ارتدته فى أحد أفلامها القديمة أمام الراحل رشدى أباظة، وعلقت ويزو على الصورة بطريقة ساخرة قائلة "السندريلا.. الاسكندريلا".



ويزو بفستان السندريلا سعاد حسنى

يذكر أن الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر، رزقت بمولودها الأول فى العام الماضى 2019، واستقبلته بدعوة ورسالة كوميدية تعكس خفة ظلها التى اعتادها الجمهور، حيث نشرت صورة أنيميشن لطفل بدين، وعلقت عليها "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. ربنا رزقنا بالأستاذ أو الدكتور أو المهندس أو الكابتن أو الظابط أو المستشار.. اللى ربنا كاتبهوله هايشوفه.. إسماعيل شريف حسنى.. نورتنا وزودتنا ويارب تبقى ابن بار بأبويك وإحنا نبقى بارين بيك ياعيونى".

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دينا محسن الشهيرة بـويزو ممثلة مصرية، تخرجت من كلية التربية بجامعة عين شمس، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات (صالون مدام إيمان) و(بلوتيكا)، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض (تياترو مصر) المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام (جيران السعد، جوازة ميري).



ويزو تقلد السندريلا

وشاركت ويزو فى مسلسلات عدة منها الدخول فى الممنوع، احنا صغيرين أوى يا ماندو، الكبير قوى كضيفة شرف، وكابتن أنوش، ولمعى القط، وخلصانة بشياكة مع الفنان احمد مكى والثانى شيكو وهشام ماجد، ومؤخرا شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل.