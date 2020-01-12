شكرا لقرائتكم خبر عن "عايزين نولع الدنيا".. تامر حسنى ينشر فيديو خلال مشاركة جمهوره الغناء بحفل جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى، جمهوره على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، بمجموعة من الفيديوهات لحفله من مدينة جدة، الذى أقيم بالأمس فى المملكة العربية السعودية، حيث نشر فيديوهات يشارك فيها الجمهور بعض أغانيه الحديثة وقاموا بالغناء معه خلال أدائه أغنية "حلو المكان" الشهيرة من فيلمه الجديد "الفلوس"، كما قدم عددا من أغانيه فى النصف الأول من الحفل الذى حضره ما يقرب من 40 ألف شخص، منها: تليفونى رن، حلو المكان، يا بنت الإيه، يا قلبى ماتستهرش وغيرها من الأغانى، التى يتفاعل معها جمهور تامر فى الوطن العربى.



تامر حسنى خلال حفل جدة



تامر حسنى يحتفل مع جمهور جدة بأغنية حلو المكان

Advertisements

وحرص عدد من الجاليات العربية على حضور الحفل، لاسيما أن الحفل يعد من أقوى حفلات السعودية التى قدمها تامر حسنى، وشهد الحفل فقرة فاير وركس فى السعودية بقيادة المصمم أحمد عصام، كما تمتد الفقرة الاستعراضية طوال الحفل، وكان تامر حسنى حضر أمس السبت بصحبة شقيقه ومدير أعماله حسام حسنى وكان فى استقباله عدد من جمهوره، بالإضافة إلي منظمى الحفل، وتامر يحيي مدير شركة تامر حسنى.



تامر حسنى ينشر فيديو لجمهور حفلة جدة

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك" ، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالأضافة إلي تحقيقه ايرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.