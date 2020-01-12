شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يكشف عن معاناته من مشكلة فى الأحبال الصوتية:" أنا صوتى مريض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم خالد الصاوى، عن طبيعة حالته الصحية، وعن مشكله أحباله الصوتية، وكتب الصاوى عبر حسابه على إنستجرام، : "آسف جدا، مغلق كم يوم حتى التداوي من مشكلة الأحبال والحساسية، مغلق للتداوي كم يوم، صوتي قصدي"، ودخل متابعيه يطمئنون عليه و على صحته و يتمنون له الشفاء العاجل.



خالد الصاوى



خالد الصاوي

ويعرض حاليا لخالد الصاوى، فيلم الفلوس، قصة و بطولة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وتدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .

كما يعرض فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي، فى عيد الفطر المقبل، وذلك بعد تأجيله من موسم رأس السنة السينمائى، حيث تم التراجع عن الدفع به خلال هذا الموسم بسبب ضعف إيراداته فى كثير من الأحيان.

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وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، يقوم بمعالجتهم طبيب نفسى، وهى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى كل من طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهما النجمة وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغنى ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.