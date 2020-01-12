شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يعيد تقديم مسرحية " مخدة الكحل " لسميرة عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان الفرقة حاليا تستعد لاستقبال عرض " صبايا مخدة الكحل" من إخراج انتصار عبد الفتاح، و الذي تجرى حاليا بروفاته النهائية، و من المقرر تقديمه على مسرح الطليعة خلال أيام.

و أضاف "سرور" ان عرض " صبايا مخدة الكحل " هو اعادة انتاج لعرض " مخدة الكحل" ، و الذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة ، و ذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل اعادة " ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة و التي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

Advertisements

جدير بالذكر ان عرض " مخدة الكحل" شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، و فاز العرض بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، و هو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم اعادة انتاج عرض " الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، و ذلك عام ٢٠١٨وشارك في عدة مهرجانات عربية ودولية منها مهرجان "ايام قرطاج المسرحية" و"مهرجان المسرح العربي" في دورته الأخيرة وحصد العرض جوائز المهرجانين .

"صبايا مخدة الكحل" من بطولة سميرة عبد العزيز ، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور و أزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية و إخراج انتصار عبد الفتاح.