جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون معاً من جديد!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد 41 عاماً، أعاد كل من جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن جون إحياء فيلم Grease إذ اجتمعا معاً في حدث فني أقيم في ولاية فلوريدا الأميركية احتفالاً بالفيلم.

وعاد البطلان، جون ترافولتا (65 عاماً) وأوليفيا نيوتون جون (71 عاماً)، ليرتديا أزياءهما التي سبق واعتمداها في الفيلم بشخصيتيّ داني زوكو وساندي أولسون، وصعدا إلى المسرح لإحياء ذكرى هذا العمل الشهير.

اختارت أوليفيا أن تغني مقطعاً من أغنية الفيلم وهي Hopelessly Devoted To You وشاركها ترافولتا في غنائها على وقع صيحات المعجبين. كما قام جون ترافولتا بالرقص مع مجموعة من الراقصين.

يذكر أن الممثلة والمغنية ​أوليفيا نيوتن جون​ تكافح سرطان الثدي للمرة الثالثة، لكن معنوياتها كانت عالية جداً في ذلك الاحتفال. وكان لقائها مع جون ترافولتا في فيلم Grease السبب الرئيسي في شهرتها العالمية لأن الفيلم الذي تم طرحه في العام 1978 أصبح واحداً من أكبر الأعمال الموسيقية مبيعاً في كل العصور، واقتحم ألبوم الموسيقى التصويرية للفيلم قوائم الأغاني في العالم أجمع.