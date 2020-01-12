أول ظهور لـ أصالة نصري بعد الطلاق.. هكذا يساندها ابنها

متابعة بتجــــــــرد: بعد ايام من اعلان انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، أحيت النجمة السورية أصالة نصري أولى حفلاتها الغنائية في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم.

وانتشر مقاطع فيديو من الحفل الخيري نظمته إحدى مؤسسات مكافحة السرطان، وظهر في احداها إبن اصالة الكبير خالد الذي لم يرافقها الى الحفل فحسب بل أمسك بيدها للصعود على المسرح وتقديمها للجمهور، وسط تصفيق وهتافات الجمهور الذي أبدى إعجابه بتلك اللقطة المتميزة والتي تؤكد مساندة ابنها لها في كل الصعوبات وبأنه سنداً قوياً لها.

واختارت اصالة لهذه المناسبة فستاناً من تصميم اللبناني نيكولا جبران، بتصميم بسيط وناعم وبألوان زهرية متداخلة، ونسقت معه بغض الإكسسوارات الناعمة في يديها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع مكياجا قويا وجميلا.