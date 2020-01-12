نادر الأتات يكشف عن تفاصيل حفل رأس السنة في قطر – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجمة اللبناني نادر الأتات عن كواليس حفله الضخم الذي أحياه ليلة رأس السنة في العاصمة القطرية الدّوحة.
ونشر الأتات عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو كشف خلاله عن كواليس الحفل الذي حضره جمهور عريض من محبّيه في قطر، وقدم خلاله صاحب “قلبي عاليمين” مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة، اضافة الى بعض الأغنيات الفلكلورية.
من جهة ثانية، انتهى نادر الأتات مؤخراً من تسجيل عمل غنائي جديد باللهجة اللبنانية، على أن يُحدد موعد صدوره خلال الأيام المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات كان قد طرح منذ فترة أغنية “ونطرتك”، ويحصد حتى يومنا هذا نجاحها حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني العربية.
أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
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