راغب علامة يحقّق حضوراً بارزاً في حفل ” جولة ذا فويس” في دبي

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا السوبر ستار راغب علامة الحفل الخاصّ بالمشتركين النهائيين من برنامج “ذا فويس” وذلك في سيتي ووك دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق.

وأعرب راغب علامة عن سعادته الكبيرة بالوقوف على مسرح الحفل لمشاركة من وصفهم بـ “أبطال ذا فويس”، موجّهاً تحيّة كبيرة لصنّاع البرنامج ولشبكة قنوات “أم. بي. سي”، ولدولة الإمارات العربية المتحدّة لإستضافتها لهذا الحفل.

قدّم علامة على المسرح عدداً من أبرز أغانيه ومنها: “اللي باعنا”، و”نسيني الدنيا”، و”قلبي عشقها”، كما حرص على تقديم عدد من الأغاني الخليجية وأبرزها “سرّ حبّي” للعملاق أبو بكر سالم، إضافة إلى أغنيته الخليجية الجديدة التي حملت عنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال والتي لاقت تفاعلاً مميّزاً من قبل الجمهور، كما سبق للسوبر ستار أن أصدرها مصوّرة على قناته الرسميّة على موقع يوتيوب منذ أيّام قليلة.

من أبرز لحظات حفل The Voice Tour هي تلك التي تشارك بها علامة المسرح مع النجمة الإماراتية أحلام التي فاجأته بظهورها على المسرح فرحّب بها بحرارة ومازحها بلطف، إضافةً إلى الغناء مع المشتركين النهائيين من فريقه اللبنانيّ ميشال شلهوب والتونسيّ مهدي عيّاشي الذي فاز بلقب البرنامج لهذا العام محقّقاً فوزاً مميّزاً لفريق راغب في البرنامج إثر إنضمام السوبر ستار لمدرّبي “ذا فويس” هذا العام.