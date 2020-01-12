نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على تامر حسني يشعل الأجواء بحفل أسطوري في جدة – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا اسطوريًا في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في أرض سماء الغربية بمدينة جدة مساء 11 كانون الثاني/يناير الجاري.

الحفل حضره الآلاف من محبّي نجم الجيل في تظاهرة محبّة وتقدير استثنائية جدًا، فقدّم لهم مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها أغاني ألبوم “عيش بشوقك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى في السعودية وكافة أنحاء الوطن العربي.

كما قدّم تامر حسني أغنية “حلو المكان” الخاصة بفيلمه الجديد “الفلوس” والتي طرحها مؤخراً، فأشعل الأجواء وردّد الجميع معه كلماتها عن ظهر قلب.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني في الحفل تخطى كل التوقعات، فهتفوا باسمه تعبيراً عن محبّتهم الكبيرة له وسعادتهم بتواجده بينهم.

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تامر حسني شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات من الحفل الذي وصفه بـ”أجمل حفلات العمر” فكتب بتعليقه عليها: “من اجمل حفلات العمر السعوديه جدة الف الف الف شكر جمهور السعوديه العظيم”.

من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تحقيق فيلمه الجديد “الفلوس” أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية حاصداً أكثر من 14 مليون جنيه بعد يومين فقط على إنطلاق عرضه.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.