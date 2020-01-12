تامر حسني يشعل حفل جدة بـ20 أغنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حفل المطرب المصري تامر حسني، السبت، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حضورا جماهيريا ضخما، إذ وصل عدد الحضور إلى 40 ألف شخص.

واستطاع تامر حسني أن يخلق حالة من التفاعل بينه وبين الجمهور منذ صعوده على المسرح، وقدم على مدى ساعتين ما يقرب من 20 أغنية منها "حلو المكان، عيش بشوقك، كل مرة، كفاياك أعذار، تليفوني رن، بطلة العالم".

وكان الإبهار عنوانا لحفل جدة بسبب الاستعراضات والألعاب النارية التي صاحبت أداء تامر الغنائي، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤثرات الضوئية والصوتية التي انتزعت صيحات إعجاب الجمهور السعودي.

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ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" أثناء ترديد الجمهور معه كلمات أغنية "حلو المكان".

يذكر أن المطرب المصري أحيا، الخميس، حفلا كبيرا في الكويت، ويعرض له الآن في مصر وعدد من الدول العربية فيلم "الفلوس" ويشاركه البطولة زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، وهو من تأليف وإخراج سعيد الماروق.



