شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحذر من محاولات سرقة حسابه على إنستجرام: نحاول السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان اللبنانى عاصى الحلانى عن تعرض حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، للسرقة من مجهولين، حيث يتعرض حسابه على منصة السوشيال ميديا الشهيرة لعملية "هاكر"، فيما يحاول فريقه التقنى التصدى لها والسيطرة على الحساب من السرقة التى نتج عنها مشاكل تقنية فى التدوينات السابقة له.

ونوه عاصى الحلانى، فى تغريده عبر حسابه على "تويتر" عن هذه المشكلة لجمهوره ومتابعيه على إنستجرام، حيث قال: "لكل الأحباء المتابعين على إنستجرام هناك من يحاول سرقة الحساب، والآن نحاول ونعمل على توقيف ما يجرى.. وإن شاء الله غداً يعود كل شىء إلى طبيعته".



عاصى الحلانى يحذر من محاولات سرقة حسابه على إنستجرام

يشار إلى أن المطرب الكبير عاصى الحلانى، كان قد أعرب قبل عدة أيام عن تمنياته لجميع مرضى السرطان بالقدرة على مواجهة المرض بالإيمان والصبر والتحدى، وظهر فارس الأغنية العربية - كما يحلو لعشاقه تسميته - أثناء ترحيبه بصدور كتاب "أنا والسرطان راجل لراجل" للكاتبة المصرية أميرة عبد المعبود، والتى تسرد فيه قصة معاناتها مع المرض، وكفاحها فى مواجهته.

Advertisements

وقال عاصى الحلانى خلال الفيديو، إن "الكتاب الذى كتبته أميرة عبد المعبود فيه شرح لكيفية محاربة هذا المرض، وأود أن أقول لكل شخص تعرض لأزمة الإصابة بالمرض، يجب أن يكون إيمانك كبير بالله سبحانه وتعالى، فإن كان الله معكم فلا غالب لكم"، وأضاف "عندما يكون الله مع الإنسان فهذا يساعده على الصبر خلال مواجهة الأزمات"، كما وجه الشكر للكاتبة بقوله: "خالص الشكر للسيدة أميرة عبد المعبود وقلبى معك، وسوف أحتفظ بالكتاب فى مكتبتى الخاصة".



حساب عاصى الحلانى على إنستجرام يتعرض للسرقة

المعروف أن عاصى الحلانى من أكثر الفنانين دعماً لجهود محاربة السرطان، وقام بدعم عدد من زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالمرض آخرهم الفنانة والمطربة إليسا، على جانب آخر أعربت الكاتبة المصرية أميرة عبد المعبود عن سعادتها للدعم الكبير الذى أعلنه فارس الأغنية العربية عاصى الحلانى لمرضى السرطان، وقالت "سعادتى باهتمام عاصى الحلانى بدعم محاربى السرطان فى الوطن العربى، يفوق سعادتى باإهتمامه بكتابى"، وقالت إن كتابها "أنا والسرطان راجل لراجل"، هو بداية لسلسلة كتب تتناول الدعم النفسى والإنسانى للإنسان العربى لمواجهة التحديات.