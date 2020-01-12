شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى إطلالة جديدة: الحياة لا تعطى دروسا مجانية وأنا دفعت الثمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة حلا شيحة، فى إطلالة جديدة بمجموعة من الصور على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، حيث نشرت فيديو يحوى صورا لها خلال مشاركتها فى فعاليات بعض المهرجانات الفنية فى 2019، وأيضا صور بإطلالة جديدة وخلال تنزها على أحد الشواطئ بصحبة عائلتها، كما نشرت صورة على صفحتها أيضا بإطلالة ترتدى فيها ملابس سوداء وعلقت قائلة "الحياة لا تعطي دروساً مجانيه لأحد، فحين اقول أنّ الحياة علمتني تأكد أني دفعت الثمن «البرت أينشتاين»".



اطلالة للفنانة حلا شيحه

وانتهت النجمة حلا شيحة من تصوير ما يقرب من نصف مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث كان آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" الذى جمعها بالفنان الراحل عامر منيب، وتجسد ضمن أحداث العمل شخصية فتاة دمها خفيف، لكن ليست كوميدية، وتحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل، كما أكدت لنا سابقا فى تصريحات خاصة.

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اطلالة للفنانة حلال شيحه

ووصفت الفنانة حلا شيحة، صديقها النجم تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاحا كبيرا وإيرادات عالية مشيرة أنها تتوقع للفيلم بقولها "هيكسر الدنيا".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.